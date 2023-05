El Liverpool de Luis Díaz no jugará en la Champions después de seis temporadas

Por delante del Liverpool están el United, que ajustó 72 puntos, y el Newcastle, que tiene 70 y ocupa el cuarto puesto del torneo. Los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp tienen 66 unidades y solo les queda un partido, que será contra Southampton el próximo domingo (10:30 a.m. hora de Colombia ), por lo que, incluso ganando, no podrá alcanzar al cuarto (haría 69 unidades).

Esta será la primera vez en los últimos seis años que el Liverpool no clasifica a la Liga de Campeones. En ese tiempo, el cuadro rojo llegó a las finales de 2018 (la perdió con Real Madrid), 2019 (ganó frente a Tottenham), y 2022, en la que, de nuevo, cayó frente al cuadro madrileño.

Sí jugará en Europa

Pero no todo es malo. Aunque no va a la Champions, el cuadro de Luis Díaz no se quedará sin participar en competencias europeas la próxima temporada. Después de terminar en el quinto puesto, Liverpool aseguró que estará en la fase de grupos de la Europa League, el segundo torneo más importante del fútbol del Viejo Continente.