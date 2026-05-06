“Demostramos qué tipo de equipo somos”: Luis Enrique sacó pecho tras paso a segunda final consecutiva de Champions con el PSG

“Ahora lo que toca es disfrutar de este momento, después de un partido de altísimo nivel”, aseguró el entrenador del PSG, Luis Enrique, luego de la clasificación de su equipo a la final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.
El PSG empató 1-1 en Múnich ante el Bayern, al que había derrotado 5-4 en un vibrante choque de ida la semana pasada en el Parque de los Príncipes de París en un encuentro que, para muchos, fue el mejor de la historia en el torneo de clubes más importante del mundo.