El delantero colombiano Luis Sinisterra volvió a la competencia oficial tras superar una lesión que no le había permitido un buen arranque de temporada.

Un hincha en particular no pudo con la alegría que le provocó la anotación, se saltó la malla de seguridad y fue directo a la cancha, en la que se lanzó al suelo para festejar de una manera muy particular. Los demás hinchas lo alentaron desde la tribuna.