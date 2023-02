El Barcelona tendrá un gran momento para reivindicarse, frente a un Manchester United que se agarra a su fortaleza de Old Trafford, en un partido de vuelta de los 'play off' de la Liga Europa con la máxima exigencia y que afronta sin dos jugadores fundamentales como Pedri y Gavi, además de la ausencia de Ousmane Dembélé, que ya no jugó en la ida.

A todo ello, el 2-2 de la ida, en un espectacular encuentro lo deja todo abierto ahora que los goles en campo contrario no cuentan doble. En todo caso, los de Xavi Hernández no pueden perder si quieren continuar vivos en Europa, la gran asignatura pendiente en los últimos cursos.

Pero para salir indemne de Old Trafford, el Barça tiene que cambiarse de traje y lucir el de LaLiga, el del equipo fiable atrás, el que maneja los partidos y no pierde el hilo del juego a la primera dificultad.