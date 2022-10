Jaramillo llegó la dirigencia del organismo en un momento difícil. Para ese entonces el fútbol profesional colombiano apenas estaba volviendo a tener acción después de la pausa a la que obligó la pandemia por covid-19, y equipos como el Cúcuta Deportivo estaban enfrentando problemas financieros y administrativos.

En medio de aciertos y polémicas, como la no realización de la Liga Femenina del segundo semestre de 2022, pasó el tiempo y el periodo de Jaramillo al frente del organismo está cerca de terminar. Sobre su gestión, el nivel de la Liga, su estructura y los planes que tiene a futuro habló con este diario en la celebración de los 30 años del Gol Caracol.

¿Qué balance hace de su gestión en estos dos años?

“En lo personal ha sido una experiencia gratificante. En cuanto a la gestión administrativa el balance es positivo por lo que se ha logrado con el contrato de televisión internacional y resolver asuntos jurídicos ante la Súper Intendencia de Industria y Comercio con temas como contratos que logramos firmar en beneficios de los clubes. También haber jugado durante la pandemia y recuperar el fútbol en momentos difíciles fue un logro”.

En un estudio de CIES Football Observatory ubicaron al fútbol colombiano entre los más aburridos del mundo, ¿qué piensa sobre eso?

“Yo no creo que la Liga colombiana sea aburrida. Lo que estamos viendo en este semestre no puede ser aburrido. La emoción del torneo y el nivel técnico que hay son muy buenos. Ahora bien, hay temas en los que podemos mejorar como la continuidad del juego, claro que sí, pero en definitiva para mí no es una competencia aburrida”.