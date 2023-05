“Me pegó”: salen a la luz crudas declaraciones de la presunta víctima de violación de Dani Alves

Después de que la juez que investiga la presunta violación de una mujer por parte del futbolista brasileño Dani Alves en un baño de una discoteca rechazó una segunda petición de libertad hecha por su defensa y mantiene al jugador en prisión provisional, la mujer afectada frente a esta situación dio a conocer, por primera vez, detalles de lo sucedido.

El magazín español “Programa de Ana Rosa” publicó este jueves la declaración de la supuesta víctima.

“Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no. Me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, así empezó el relato de la joven.