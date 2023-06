Juan Román Riquelme, ídolo histórico de Boca Juniors y actual vicepresidente de esa entidad, anunció este miércoles en rueda de prensa que Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo, estará en su partido de despedida del fútbol que se jugará el 25 de junio en la Bombonera.

“Messi va a estar. Y va a jugar en el estadio más lindo del mundo y con la mejor hinchada del mundo”, remarcó Riquelme sobre la participación del astro rosarino, que llevó a la selección argentina a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar-2022.

“Iba a ser el partido (de despedida) en diciembre de 2019. La primera vez y él me llamó (Messi) por teléfono para que no lo haga porque él no llegaba, porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba me decía que sí. Hablé con él hace dos horas y me dijo que el 25 de junio él iba a estar acá y que iba a ser un placer estar en La Bombonera. Para todos los bosteros será un honor tener al mejor del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Será un gran día”, precisó.