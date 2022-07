“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores clubes del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”, dijo Miguel Borja en diálogo con Espn antes de viajar al Sur del continente.

El club argentino habría pagado 7 millones de dólares por los derechos deportivos del jugador, que ya estuvo en ese país con Olimpo de Bahía Blanca.

Además de ese equipo, Borja ha pasado por Cortuluá, Atlético Nacional, Palmeiras, Gremio y Junior.