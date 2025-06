Más de seis de cada 10 colombianos no tiene empleo o se la pasa en el “rebusque”

La tasa de desocupación, es decir, de personas económicamente activas que no encontraron empleo, así como de aquellas que subsisten a través de mecanismos informales con los cuales no pueden pagar salud ni pensión, ascendió a 61,7% en el primer trimestre de 2025. Lo anterior quiere decir que, dentro del mercado laboral, más de 60% de la población o no tiene empleo o está en el rebusque sin pagar seguridad social.

Estas cifras fueron reveladas por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, y tienen como base la encuesta del mercado laboral presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

