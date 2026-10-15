Las palabras de Amaranto Perea y Agustín Martegani después de la caída del DIM contra Nacional por copa

El partido número 346 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín dejó afuera al conjunto Poderoso de la Copa Betplay 2026 después de perder 2-3 el Clásico Paisa. Los de Luis Amaranto Perea han sentido la ausencia de Juan Fernando Quintero en la creación del juego, aunque también encontraron en Agustín Marteganí, un jugador de pie fino, buena movilidad y rica técnica en el pase o remate, al jugador emblema del equipo mientras no esté el creativo antioqueño. Justamente el futbolista argentino que pasó por Boca Juniors, San Lorenzo o la Salernitana de Italia es quien llevó la batuta del DIM en el intento de remontar el compromiso en la segunda mitad, pero el doblete del gaucho no alcanzó. Más allá de lo que hizo Martegani en la última media hora, hubo muy poco para rescatar por parte del Medellín, especialmente desde lo táctico, donde fue ampliamente superado en el primer tiempo.

Palabras de Amaranto Perea pospartido

Luis Amaranto Perea, leyenda del club como futbolista y asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia durante el Mundial 2026, se hizo cargo del DIM para el segundo semestre de este año. Si bien su arranque no fue el mejor, tampoco ha sido malo, pues Medellín es quinto en la tabla de posiciones con 23 puntos en la Liga Betplay, y entre todo, cayó contra un rival que tiene una de las mejores plantillas del fútbol colombiano. “Hicimos todo mal en el primer tiempo, todo mal, muy mal. Sabíamos que ellos, al meter tanta gente por dentro, iban a tener mucha movilidad, buen pie, y nosotros empezamos a saltar de forma desesperada. En el primer tiempo daba la sensación de que nos llevábamos cuatro goles”, comentó Perea sobre el mal primer tiempo de Poderoso. “Con el cambio que hicimos en el segundo tiempo creo que equilibramos, pero después evidentemente estamos sufriendo demasiado en la zona defensiva. Creo que es un ítem en el que más trabajo no podemos hacer, quizás es mejor el trabajo. Pero cuesta mucho cuando el rival tan fácil te marca goles y remontar es muy complicado”, declaró sobre los problemas tácticos del equipo. Sobre la mejoría en el segundo tiempo, Amaranto fue claro en que fue más actitudinal que otra cosa. El adelantar líneas después de mitad de cancha ayudó, además del buen paso al ataque de los ocupantes en bandas, tanto laterales como extremos. A pesar de tener una buena segunda mitad, el entrenador se sintió decepcionado por lo hecho durante el Clásico Paisa, un partido que significa mucho. “Decepción, hemos decepcionado a nuestra gente. Había mucha ilusión, reaccionamos, estuvimos muy cerca, pero al final no nos alcanzó. Ahora a recuperar y centrarnos en la Liga, dentro de tres días competimos con un rival directo, así que por el siguiente objetivo, que es clasificar a los cuadrangulares”, dijo Perea. Para culminar, el mensaje para los aficionados del Rojo fue: “Cualquier cosa que le diga al aficionado hoy, está frustrado, tiene mucha rabia por perder con el rival. No va a cambiar su pensamiento y lo entiendo, pero nadie está más frustrado que yo en este caso, pero mañana nos tenemos que levantar y engancharnos en la Liga. Las palabras hoy... perdón, sobre todo por el primer tiempo, en el segundo competimos y el equipo sacó el coraje que hay que sacar en estos partidos, estuvimos cerca y no pudimos”, finalizó Amaranto.

Agustín Martegani, la esperanza roja

El futbolista argentino de 26 años de edad encontró en el Deportivo Independiente Medellín su mejor nivel desde que salió de San Lorenzo en agosto de 2023. Su fútbol está cautivando al hincha y llena el paladar de la siempre exigente parcialidad del DIM. Los dos goles en el Clásico Montañero (uno de penal) lo posicionaron como el mejor calificado por parte del Rojo con 7,9 según la plataforma Sofascore. “Nos da mucho, pero el primer tiempo todos estuvimos mal. Teniendo en cuenta que es un futbolista que está dando un rendimiento bastante alto, sobre todo por la cantidad de tiempo que llevaba sin jugar, llegar acá y adaptarse rápidamente, parece que llevará mucho tiempo en esta liga y eso es una suerte, era un riesgo alto y salió bien. Con su entrada y la de Cataño buscábamos mantener más la pelota”, dijo Amaranto Perea sobre Martegani en rueda de prensa. Mientras tanto, el mismo jugador pasó por zona mixta y compartió unas palabras con los medios de comunicación. Nuevamente, el argentino se destacó por el dolor que le causó perder el clásico, aunque él haya sido señalado como la figura de su equipo.

“Muy triste porque no conseguimos lo que queríamos. Siempre intentó aportar al equipo donde me toque, regalamos el primer tiempo y lo pagamos caro. Yo trato siempre de aportar, triste por el equipo, pero en lo personal sí estoy contento con mi rendimiento. Esta gente se merece una alegría muy grande; siempre están bancando y merecen una alegría. Lastimosamente, Juanfer no está con nosotros, tenerla en cancha es increíble”, afirmó el argentino. Lo próximo para el DIM será contra el Once Caldas el próximo sábado 17 de octubre a las 8:10 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Lea también: “El equipo que quiero ver es el de la primera parte”: Lucas González destacó el buen trabajo y fue autocrítico tras el clásico ante el DIM Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: