“El equipo que quiero ver es el de la primera parte”: Lucas González destacó el buen trabajo y fue autocrítico tras el clásico ante el DIM

El Atlético Nacional de Lucas González sigue a paso firme en el primer semestre del entrenador al frente del conjunto verde. El Rey de Copas venció el pasado miércoles 14 de octubre 3-2 al Deportivo Independiente Medellín, su rival de patio, en los cuartos de final de la Copa Betplay 2026, superando por tercer año consecutivo al cuadro Poderoso en esta competición (2024 semifinal y 2025 final fueron las dos anteriores ocasiones). El Verdolaga no jugó con un delantero de entrada.
Ante las bajas que tiene el equipo con jugadores ofensivamente fuertes como Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Cristian “Chicho” Arango o Andrés Sarmiento, el director técnico de Nacional optó por jugar con 3 volantes de primera línea (Matheus Uribe cumplió una función más ofensiva) y tres creativos sin delantero alguno. Una alineación fuera de lo común, pero que le dio rédito en el primer tiempo a los de Lucas González, quienes con el pasar de los minutos bajaron su intensidad y terminaron pidiendo la hora ante un DIM muy regular.