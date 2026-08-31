Nacional femenino remontó en Bogotá y sumó sus primeros puntos en el cuadrangular de la Liga

Convencidas de que lucharán y darán la pelea hasta el final, las jugadoras de Atlético Nacional remontaron en el duelo ante Internacional de Bogotá y ganaron 1-3 en la capital de la república, recuperando así, la opción matemática de luchar por avanzar a la final de la Liga Femenina.

Aunque empezaron perdiendo con el tanto de Heidy Mosquera a los 14 minutos del primer tiempo, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche lograron remontar y terminaron ganando el compromiso 1-3 ante Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.

Por el Verde, los goles fueron de Melissa Moreno (minuto 45’), Karen Vidal a los 47’, en el arranque del segundo tiempo, y el 1-3 definitivo fue obra de Manuela González, a los 85 minutos, en una gran acción individual en la que controló el balón y de media volea lo envió al fondo del arco.

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El Verde formó con Stefany Castaño; Analiz Zambrano, Karen Vidal, Sofía García, Emiliana Isaza, Lucero Robayo; Melissa Moreno, Stefany Cedeño, Kelly Ibargüen, Sara Martínez y Manuela González.

Con esta victoria, las verdolagas suman sus primeros tres puntos en el Grupo A, que lidera Millonarios con 7 puntos, seguido de Internacional de Bogotá con 4; mientras que Nacional e Internacional de Palmira tienen 3.

En el cuadrangular B, Deportivo Cali es el líder con 6 puntos, seguido por América y Santa Fe, cada uno con tres puntos, y cierra Orsomarso sin unidades.

En la próxima fecha, el cuadro antioqueño se medirá, este viernes, 4 de septiembre, en casa ante Internacional de Bogotá, en estadio por definir, ya que el Atanasio Girardot está reservado para los conciertos de Arcángel.

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La cuarta jornada de la Liga Femenina se complementa con los duelos Internacional de Palmira ante Millonarios, este jueves, a las 3:00 de la tarde, en el estadio Francisco Rivera Escobar, mientras que el viernes también se disputará el duelo entre Deportivo Cali y Orsomarso. Finalmente, el sábado a las 3:30 de la tarde, se enfrentarán América y Santa Fe, en el Pascual Guerrero de Cali.

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Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la semifinal del torneo femenino en busca del cupo para disputar la final y el título de la Liga que dará dos cupos para la Copa Libertadores Femenina 2026.