Dos hermanos, una camiseta y un mismo sueño: la historia de Danna y Luis Miguel Marquínez en Nacional

Tras superar lesiones, una anemia severa y la lejanía de su hogar, la tumaqueña Danna Marquínez Preciado, hermana menor del arquero Luis Miguel Marquínez, cumplió el sueño de debutar con Atlético Nacional en el clásico ante el DIM, disputado en el estadio Cincuentenario, con victoria para el verde 1-3.
Danna, la menor del hogar conformado por Yuber Nay y María Teostista, mostró desde muy pequeña su pasión por el fútbol. Una afición que compartía con sus cuatro hermanos y que su abuelo Ángel (fallecido hace unas semanas) respaldó desde el principio, convencido de sus condiciones para este deporte.