Dos hermanos, una camiseta y un mismo sueño: la historia de Danna y Luis Miguel Marquínez en Nacional

Danna, la menor del hogar conformado por Yuber Nay y María Teostista, mostró desde muy pequeña su pasión por el fútbol. Una afición que compartía con sus cuatro hermanos y que su abuelo Ángel (fallecido hace unas semanas) respaldó desde el principio, convencido de sus condiciones para este deporte.

Tras superar lesiones, una anemia severa y la lejanía de su hogar, la tumaqueña Danna Marquínez Preciado, hermana menor del arquero Luis Miguel Marquínez, cumplió el sueño de debutar con Atlético Nacional en el clásico ante el DIM, disputado en el estadio Cincuentenario, con victoria para el verde 1-3.

La historia de esta joven, admiradora de Cristiano Ronaldo y con la meta de llegar al Real Madrid, comenzó en las calles de Tablón Dulce, un pequeño corregimiento ubicado en Tumaco. En su hogar vivieron primero la ausencia de Luis Miguel, quien a los 11 años partió hacia Medellín en busca de su futuro. Años más tarde, el dolor del distanciamiento se duplicó para María cuando Danna decidió seguir los pasos de su hermano y, con solo 14 años, viajó también a la Ciudad de la Eterna Primavera.

En sus inicios vino sola con Luis Miguel y se hospedó en la casa hogar donde él había estado antes de llegar a Atlético Nacional. “Luis Miguel le pidió al señor Jhony, del Club Sol de Oriente, que me recibiera. Allí pasé los primeros años entre el estudio y los entrenamientos. Aunque mi hermano estaba al tanto de todo, fue muy duro: me enfermé y en un partido en la cancha Marte 1 me desmayé”, recuerda.

La adaptación le costó en el aspecto nutricional. En un regreso a Tumaco, su madre la notó muy delgada y los exámenes médicos le diagnosticaron anemia, por lo que inició un tratamiento para recuperar peso y condición física.

Entretanto, Luis Miguel realizaba sus primeras prácticas con Atlético Nacional y, al recibir sus primeros sueldos, habló con su madre y le consiguió una vivienda en Medellín para que se trasladara con su hermana y continuaran juntos sus proyectos.

Con su madre en la ciudad, el panorama cambió para Danna. Se enfocó en la preparación física y se presentó a las pruebas en Atlético Nacional. “Todos los días me levantaba con la idea de darlo todo y esforzarme para ganarme un puesto. Así fue como ingresé al equipo sub-17”, evoca.

Posteriormente ascendió a la categoría sub-20 y luego al plantel profesional, pero su debut se postergó debido a una lesión de isquiotibiales que requirió meses de tratamiento y manejo del dolor.

Durante ese periodo, Luis Miguel fue transferido a Ibagué para jugar con el Deportes Tolima. Danna destaca que la ausencia se sintió con fuerza en el hogar, pues considera a su hermano no solo el principal apoyo de la familia, sino también el motor de la casa por su carácter alegre.

Con el retorno de Luis Miguel a Nacional, llegó también la recuperación de Danna. Tras superar la lesión, retomó los entrenamientos apoyada en su potencia física y sus 1.80 metros de estatura.

Su desempeño en las prácticas llevó al técnico Jorge Mario Barreneche a incluirla en la convocatoria para el clásico ante el DIM, en el reinicio de la Liga tras el receso por el Mundial. Danna integró la suplencia del cuadro verde mientras en la tribuna sus padres y Luis Miguel aguardaban su ingreso.

“Luis me dijo que hiciera mi trabajo, lo que siempre entreno, que disfrutara el tiempo en cancha y confiara en mis capacidades”, relata Danna sobre el momento en que pisó el campo del Cincuentenario, instante en el que repasó el camino recorrido desde su salida de Tablón Dulce.

Con su debut, a sus 18 años de edad, Danna se convirtió, junto a Luis Miguel, en la tercera pareja de hermanos (hombre y mujer) que hacen historia con el verde paisa. Ahora ambos, además de compartir camiseta, tienen los mismos sueños: ser campeones con el Rey de Copas.