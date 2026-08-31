¿Alcahuetería o pragmatismo? Sala de consumo seguro de drogas recibió premio Héctor Abad Gómez

La Corporación Acción Técnica Social recibió el premio Héctor Abad Gómez en la categoría de liderazgo social colectivo por CAMBIE, una sala en el centro de Bogotá en la que los adictos a ciertas sustancias pueden ir a consumirlas en un ambiente seguro para ellos. Para resumir la filosofía que sostiene el proyecto, Estefanía Sánchez Patiño, directora de la Corporación Acción Técnica Social, le dijo a EL COLOMBIANO que allí se trabaja no con las ideas “moralistas” de cómo deberían ser las personas, sino con el pragmatismo de cómo son en realidad.
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