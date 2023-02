El técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, dijo tener definido el panorama del plantel. “Ya está más o menos claro, vamos a tener 4 partidos en 12 días, y no me puedo dar el lujo de hacer cosas que hice en las primeras dos fechas, ya he hablado con los muchachos de cómo afrontar estos encuentros y, sobre todo, los decisivos de la final de la Superliga ante Pereira (8 y 16 de febrero).

La baja de quien pinta como el dueño de la posición de centrodelantero se sintió en los dos partidos, en los que el club verde solo pudo marcar un tanto, en la victoria 1-0 sobre el Once Caldas.

Sin embargo, el entrenador brasileño también dijo que esta situación es normal por la llegada de los nuevos jugadores, que necesitan más tiempo que los demás para adaptarse a la idea de juego. “Para mí ya está claro qué clase de trabajo hacer con estos futbolistas para que estén lo antes posible a la par de los demás y así tener una plantilla lo más homogénea posible para afrontar los retos que vienen”.

No hay diferencias

El estratega brasileño también respondió a la críticas sobre la cantidad de juveniles que ha puesto en este inicio de Liga. “Para mí no hay jóvenes ni veteranos, para mí hay jugadores. El hincha tiene su opinión y la respeto, pero nosotros tenemos una responsabilidad y dentro de esta hay que saber el momento en el que uno puede ensayar determinadas cosas y seguro que tengo una mirada más clara y eso ha sido importante. Yo quiero ganar, no conozco nadie en el fútbol que no lo quiera, pero si lo hago teniendo dudas para el día siguiente, no me gusta, prefiero hacerlo con certezas. Los 3 partidos que hemos hecho (Alianza Lima, Once Caldas y Águilas) más los dos de práctica en Guarne me han dado claridad para afrontar lo que se viene”.

El timonel verde destacó el regreso de Francisco Da Costa y, aunque va a tener cuidado con él, destacó el trabajo de readaptación que hizo con los movimientos y la carga física para reintegrarse al grupo. “Quiero ver su desarrollo estos días para tener la seguridad de si puede estar lo antes posible o hay que esperarlo un poco”.