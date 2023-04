“Se logró un acuerdo de convivencia y barras y la buena noticia es que eso permite que vuelva el fútbol con público al Atanasio Girardot, en paz y seguro para los asistentes a los partidos”.

Quintero aseguró que para el clásico del próximo sábado, en el que Nacional hace las veces de visitante, habrá ingreso de público. Además, confirmó que para el juego del 2 de mayo por Copa Libertadores entre Nacional y Olimpia también habrá público.

“Esperamos muy buenos resultados”, añadió.

Así mismo, explicó el acuerdo del que dijo no hubo dádivas de ningún tipo. “Se trata de un acuerdo de convivencia, trabajo en equipo y no viola ninguna de las disposiciones de la Dimayor y en especial lo que buscó fue sentar a las partes, mostrar que era lo importante para la Alcaldía, la Policía. Se resolvieron temas de malentendidos y se reconstruyeron los lazos de confianza. Las sensaciones son muy buenas. La invitación es a que hagamos fútbol en paz y que no se manche la pelota. Felicito a las barras y a los directivos por la madurez y la capacidad de dialogar y este es un paso muy importante, vuelve el fútbol al Atanasio”.