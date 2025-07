“Nacional tiene herramientas para avanzar en la Libertadores”: ¿Qué más dijo Reinaldo Rueda en esta entrevista exclusiva?

“La presión es muy grande y hace que sea complejo realizar procesos. Mi hijo hizo una revisión estadística sobre el tema de la estabilidad de los proyectos, de la convicción de los directivos cuando contratan un cuerpo técnico, y de verdad que no es solamente Colombia, son muchos países en el mundo. Esta profesión es la más insalubre del mundo. Hoy, las redes sociales —que son muy positivas en muchos aspectos— han generado que muchos periodistas de trayectoria, de nombre, que se prepararon para analizar el fútbol, sean desplazados por influencers que no tienen esa misma vocación, y ellos terminan teniendo mayor influencia que esos periodistas serios, que se han formado para realizar un rol social importante. Eso ha generado intolerancia y violencia hacia nuestro trabajo, porque los entrenadores necesitamos tiempo, trabajo y tranquilidad para construir o reconstruir un equipo”.

Usted estuvo a punto de salir de Nacional recién llegado, y posiblemente no hubiera logrado la Libertadores...

“Sí, recuerdo que fue en la Copa Colombia, cuando nos eliminó el Junior a los dos meses de haber llegado, y hubieran podido abortar el proyecto. Fue un momento difícil para los directivos y para nosotros, porque desde el punto de vista económico también fue un golpe fuerte y nos puso al borde de tener que salir por quedar fuera de esa Copa”.

¿Qué opina de esos técnicos que dicen que no se fijan en el trabajo del rival, sino únicamente en el propio?

“Yo coloco el ejemplo de esa triste situación que vivimos cuando la tragedia de Chapecoense, por la que no pudimos jugar la final de la Copa Sudamericana. Si no hay rival, no valemos nada. Por eso, al rival hay que respetarlo siempre, y es una lección que aprendí, porque el contrario es el que te hace crecer y mejorar, el que te hace ser mejor competitivamente”.

¿Por qué no hay técnicos colombianos en Europa?

“La calidad del entrenador colombiano está demostrada. Ya avanzamos en Centroamérica y Sudamérica. El profesor Maturana estuvo hace más de tres décadas en Europa, pero no hemos podido volver a ese continente con todo lo que se ha ganado, con la calidad de entrenadores de la talla de Luis Fernando Suárez, Hernán Darío Gómez, Jorge Luis Pinto, Juan Carlos Osorio, por mencionar solo algunos que han dirigido a nivel internacional. Aun así, todavía no tenemos el ‘perfume’ para dirigir en grandes ligas de Europa. Esos jugadores colombianos que triunfan allá y de los que se habla maravillas, fueron formados por técnicos colombianos que los orientaron en su formación. Aun así, nos cuesta mucho trabajo, y por eso hago el llamado a que nos respetemos entre nosotros, a la profesión, y quizás así podamos lograr que los que vienen detrás de nosotros alcancen esa dimensión y dirijan en Europa”.

¿Cómo ve la llave de octavos de final de la Libertadores entre Nacional y São Paulo?

“Estos partidos son muy cerrados e impredecibles. Siempre voy a querer que a Nacional le vaya bien y progrese, por las relaciones que tenemos. Va a ser una llave difícil, pero con la convicción de que Nacional tiene todas las herramientas y el talento humano para lograr superar esta fase. Esperamos que siga en ese camino de avanzar en la Copa”.