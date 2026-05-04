Nacional, rey de los playoffs de la Liga: ¿alguien podrá destronarlo? Así llegan los ocho equipos

El regreso del formato de eliminación directa en la Liga colombiana no es un experimento desconocido, y la historia reciente ofrece un referente claro: el dominio de Atlético Nacional entre 2010 y 2015. En ese periodo, el equipo antioqueño no solo fue el más exitoso en playoffs, sino el que mejor interpretó sus exigencias competitivas. Sus títulos en los Apertura de 2011, 2013 y 2014, además del finalización 2013, no fueron producto del azar, sino de una estructura deportiva preparada para responder en escenarios de alta presión. “A diferencia de otros clubes que destacaban en la fase regular, Nacional entendió que los playoffs son un torneo aparte, donde la consistencia se mide en 180 minutos y no en meses. El peso de sus planteles le permitió rotar, ajustar y competir sin perder nivel”, cuenta Sherman Cárdenas, quien hizo parte de varios de esos títulos. Para él, la experiencia de sus jugadores marcó diferencia en partidos cerrados y el técnico de turno supo usar las herramientas para este tipo de “mata-mata”.

A lo que dice Sherman se sumó una estabilidad institucional poco común en el fútbol colombiano, que facilitó la consolidación de una idea de juego y una identidad competitiva clara. En esencia, Nacional no solo tenía mejores nombres: tenía mejores respuestas. El técnico Diego Arias también estuvo en esos planteles y sabe cómo se juegan estas instancias. Ese antecedente cobra especial relevancia en el contexto actual. La primera Liga BetPlay de este año entra en su fase decisiva, impulsada por la presión del calendario internacional rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Sin cuadrangulares, el torneo reduce su margen de error al mínimo. Así llegan los ocho clasificados Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá llegan con argumentos distintos, pero bajo una misma premisa: en eliminación directa, el error se paga con la eliminación. Nacional parte como el principal candidato por su historia en este formato y por su presente. Terminó líder en la primera fase con autoridad, sumando 40 puntos, con la mejor diferencia de gol (+20) y una ofensiva que superó los 35 tantos. Su campaña no solo fue sólida, sino consistente en contextos adversos, un rasgo clave en este tipo de competencia. Además, su condición de cabeza de serie le otorga ventajas estratégicas en las llaves.

Sin embargo, la historia también advierte que el favoritismo no garantiza el desenlace. Junior de Barranquilla, vigente campeón, llega con el peso de su experiencia reciente en finales y la capacidad de resolver partidos cerrados, un atributo determinante en playoffs. Deportes Tolima, por su parte, ofrece el perfil más equilibrado desde lo táctico, aunque con la deuda pendiente de trasladar esa regularidad a instancias definitivas. En un segundo escalón competitivo aparecen América de Cali y Once Caldas, ambos en curva ascendente, con planteles que han respondido en momentos clave y que llegan fortalecidos desde lo anímico. Más atrás, pero no por ello descartables, están Deportivo Pasto, cuya solidez defensiva ha sido su sello, e Independiente Santa Fe, que apeló al carácter para clasificar en el tramo final. El caso de Internacional de Bogotá introduce un elemento distinto: la irrupción de un proyecto sin presión histórica, pero con el impulso emocional de quien no tiene nada que perder. En formatos cortos, esa combinación puede ser tan peligrosa como la experiencia.