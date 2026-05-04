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¡El efecto Michael Jackson! La música del Rey del Pop aumentó sus reproducciones un 70% en Colombia

Los datos los entregó Spotify tras el estreno de la película “Michael”: las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.

  • Michael Jackson durante su presentación en el Super Bowl de 1993. FOTO Archivo
    Michael Jackson durante su presentación en el Super Bowl de 1993. FOTO Archivo
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Michael Jackson murió hace 16 años. En vida fue una máquina de hacer éxitos, un genio musical que se convirtió en leyenda y un ser único que –a pesar de escándalos y acusaciones– generaba números exorbitantes a los que hoy no podría llegar ningún artista actual.

Después de muerto no ha cambiado mucho la situación. Michael Jackson sigue ostentando el récord del disco más vendido de la historia con Thriller (1983) y más de 100 millones de copias vendidas en el mundo –sin redes sociales, ni retos de TikTok y sin internet–.

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Ahora, tras el estreno de la película Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, su música ha repuntado de nuevo.

Según datos entregados por Spotify, el efecto Michael Jackson en Colombia creció en los últimos siete días: las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.

“El fenómeno no solo suena fuerte, también se siente global: Colombia ya es el país número 16 en el mundo con mayor consumo de su música, y Bogotá se mete en el top 10 de ciudades, ocupando el noveno lugar a nivel global”, precisaron.

Hay otro punto importante, porque podría pensarse que son los mayores de 40 años los que más escuchen a Michael, pero no: “El 68% de quienes están escuchando a Michael Jackson en Colombia tienen menos de 34 años. Nuevas generaciones que no solo lo descubren, sino que lo ponen a sonar como si fuera el estreno de hoy”, explicaron.

Puede leer: Película de Michael Jackson rompe récords: biopic del Rey del Pop divide a la crítica y al público

Medios internacionales contaron además que, tras el estreno de la cinta, Michael Jackson tiene 13 canciones en las listas de Spotify Global. Billie Jean está en el puesto número 4 con 4.65 millones de reproducciones, y Beat It, en el sexto lugar con 4 millones de reproducciones, “43 años después del lanzamiento de ambas canciones”.

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