¡El efecto Michael Jackson! La música del Rey del Pop aumentó sus reproducciones un 70% en Colombia

Michael Jackson murió hace 16 años. En vida fue una máquina de hacer éxitos, un genio musical que se convirtió en leyenda y un ser único que –a pesar de escándalos y acusaciones– generaba números exorbitantes a los que hoy no podría llegar ningún artista actual.

Después de muerto no ha cambiado mucho la situación. Michael Jackson sigue ostentando el récord del disco más vendido de la historia con Thriller (1983) y más de 100 millones de copias vendidas en el mundo –sin redes sociales, ni retos de TikTok y sin internet–.

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Ahora, tras el estreno de la película Michael, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, su música ha repuntado de nuevo.

Según datos entregados por Spotify, el efecto Michael Jackson en Colombia creció en los últimos siete días: las reproducciones del Rey del Pop crecieron un 70% en el país, mientras que las inclusiones en playlists de usuarios se dispararon un 88%.