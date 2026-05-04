Corte Suprema ratifica condena de 33 años contra patrullero por el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra

La Corte Suprema ajustó la condena contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, responsable del homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo el 19 de agosto de 2011 en Bogotá.
El alto tribunal, en sentencia de casación, redujo la pena de 450 meses y un día a 400 meses de prisión (33,3 años), pero mantuvo en firme la condena por homicidio agravado, al concluir que el uniformado actuó con dolo y que la víctima se encontraba en estado absoluto de indefensión.
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La decisión de la Corte Suprema no revocó la responsabilidad penal del patrullero. Por el contrario, confirmó que Alarcón Vargas es culpable del delito de homicidio agravado, pero ajustó la sanción tras revisar uno de los agravantes aplicados en instancias anteriores.
El cambio clave fue la eliminación del agravante de “posición distinguida”. Según el alto tribunal, el hecho de ser patrullero —el rango más bajo dentro de la escala operativa de la Policía— no constituye por sí mismo una condición de superioridad o preeminencia social que permita incrementar la pena bajo ese criterio.
Sin embargo, la Corte mantuvo dos elementos estructurales del fallo, uno de ellos el dolo porque el uniformado actuó con conocimiento y voluntad. El otro aspecto fue la indefensión de la víctima. Ese tribunal concluyó que el menor no tenía posibilidad de defensa ni representaba una amenaza.
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