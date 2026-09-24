“Recordaremos grandes momentos”: la invitación de los jugadores de Chapecoense y Nacional al partido de este sábado

Atlético Nacional y Chapecoense volverán a encontrarse este sábado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, en un partido amistoso que estará marcado por la memoria y la amistad que une a las dos instituciones desde la tragedia aérea de 2016. Jugadores de ambos clubes extendieron la invitación a los aficionados para acompañar este encuentro especial, que se realizará en el Atanasio Girardot desde las 3:30 p.m.
Por parte del conjunto brasileño, Eduardo Doma fue uno de los encargados de invitar a los hinchas a hacerse presentes en el escenario antioqueño. El futbolista destacó la importancia del momento que vivirán ambas instituciones y pidió acompañar la jornada.