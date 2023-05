“A mí no me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir más goles. Cuando se pierden partidos por errores nuestros o porque el rival es más eficaz que nosotros, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza”, indicó el técnico Autuori al final del partido frente a los aliancistas.

El entrenador elogió el fútbol de Alianza y valoró el trabajo que realiza el técnico Hubert Bodhert, pero aseguró que no necesita de “las cosas que pasaron”, en referencia al penalti que sancionó el árbitro a favor de los locales, que generó distintas opiniones en las redes sociales sobre si era o no infracción.