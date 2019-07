Nacional y Medellín, en el camino a la redención

Entre enero y junio pasado, un total de 401.444 personas presenciaron las campañas de Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, ratificando la plaza de la capital antioqueña como la de mayor participación de aficionados al fútbol del país.

Según el balance que entregó Dimayor al finalizar el semestre Cali fue la segunda ciudad con mayor asistencia (328.505) y Barranquilla, que tiene al equipo bicampeón de la Liga, aparece en el tercer lugar (138.381 espectadores).

Sin embargo, basándose en las obligaciones históricas de ambos elencos y en los objetivos trazados a principios de temporada, el factor común, tanto para esos hinchas activos como para los demás, fue el inconformismo que dejó el desempeño de ambos elencos el semestre pasado: el DIM quedó fuera de los cuadrangulares con el cuarto peor rendimiento en los últimos 12 torneos (46,6%). Y Nacional accedió a dicha instancia pero, tras el cierre de una campaña llena de tropiezos, igualó su peor marca, con 4 puntos de 18 posibles, tal como en el torneo Finalización de 2008.

Con ese antecedente, los dos elencos asumieron la pretemporada del segundo semestre del 2019 intentando reconquistar sus aficiones y recuperar su posición de lujo en el rentado colombiano, toda vez que Medellín fue escenario de 10 de las últimas 13 finales nacionales.

En procura de esa meta, Nacional le tomó ventaja al DIM en cuanto a gestión de nómina, pues aún con una crisis financiera declarada por la directiva verdolaga (demandas en contra que ascienden a US$12 millones), incorporó siete jugadores, sumados a la contratación del técnico Juan Carlos Osorio, convirtiéndolo en el club que mejor se reforzó para la Liga-2.

Esa eficiente labor fue posible por un sistema que no estuvo exento de críticas. “Los hinchas nos reprochaban que estuviéramos contratando jugadores sin tener técnico. Pero con este nuevo sistema creo logramos, no solo en esta ocasión, sino en adelante, optimizar recursos y minimizar la posibilidad de errar en las contrataciones, un lujo que no podemos darnos”, ha explicado Francisco Nájera, gerente de Desarrollo Deportivo de la institución.

Lo que expone Nájera es una realidad en los clubes del país que no responden a un proyecto sino a las contingencias semestrales o anuales, cuando mucho. Esto, en la práctica, por ejemplo, se traduce en un gasto constante de jugadores que pide cada técnico. Lo que se agrava si se tiene en cuenta que en los últimos 12 meses 27 técnicos llegaron y se marcharon de los elencos del FPC (Fútbol Profesional Colombiano).