¿Nadie lo aguanta? Conflicto con sus entrenadores, el eterno problema de James Rodríguez

Para ningún amante del fútbol mundial es un secreto la calidad que tiene James Rodríguez para jugar al fútbol. Sin embargo, hay un común denominador que lo ha caracterizado en sus 17 años de carrera deportiva: los desencuentros con sus entrenadores. El colombiano comienza en sus equipos teniendo protagonismo y con el tiempo la relación con los estrategas se deteriora hasta el punto de ser relegado.

Presuntamente, el “10” de la Selección Colombia volvió a tener otra de sus pataletas con el nuevo entrenador de Olympiacos, José Anigo. Al parecer, el volante creativo se molestó tras ser sustituido en el entretiempo del partido ante Panathinaikos, el fin de semana, por la fecha 4 del cuadrangular final de la Superliga griega.

Tanto fue el impacto negativo que causó Rodríguez que el estratega Anigo le pidió excusarse por su actitud y este no lo hizo. Para acabar de romper su relación con el club, James no fue a entrenamiento el martes y no fue convocado para las semifinales de Copa de Grecia que se disputó este miércoles en la que el elenco rojiblanco quedó eliminado ante AEK, con un global de 2-4.