Napoli de Italia está a una victoria de ser el campeón de la Serie A después de 33 años

Nápoles es un volcán a punto de entrar en erupción: Victor Osimhen y sus compañeros pueden asegurar matemáticamente el domingo el tercer ‘Scudetto’ de su club de fútbol, más de tres décadas después de los dos primeros títulos ligueros ofrecidos por el ídolo Maradona.

El Nápoles se proclamará campeón matemáticamente en la liga italiana si derrota a la Salernitana en el derbi de Campania (8:00 a.m.) y la Lazio -segunda a 17 puntos- no hace lo mismo contra el Inter de Milán en San Siro (5:30 a.m.).

Luego de la victoria contra la Juventus (1-0) el domingo en Turín, nuevo paso hacia un ‘Scudetto’ para el que son los grandes favoritos desde hace meses en esta temporada casi perfecta, el entrenador Luciano Spalletti había pedido esperar todavía “un poco” antes de “destapar los corchos y los corazones”.

Pero el recibimiento que depararon miles de tifosi aquella misma noche a los jugadores tenía tintes de título: banderas y cánticos en el aeropuerto, y decenas de motos escoltando el autobús del equipo.