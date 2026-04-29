Nicolás Rodríguez sería la gran novedad de Atlético Nacional para el duelo ante Once Caldas este viernes

Luego de estar separado del grupo de jugadores, por espacio de casi un mes, Nicolás Rodríguez regresó a los trabajos de campo con sus compañeros, y al parecer, será la principal novedad del equipo que este viernes, visitará a Once Caldas en Palogrande.
Nicolás, de 22 años de edad, fue separado del equipo el pasado 19 de marzo, según comunicó el club, debido a la denuncia por presunto abuso sexual, y el 21 de abril volvió a entrenamientos, aunque sigue vinculado a la investigación.
En su momento, Nacional manifestó que la decisión de permitir que el jugador retomara los entrenamientos, obedecía a que no podían vulnerar su derecho al trabajo mientras que no exista una condena o decisión judicial en firme en su contra. Por lo que le dan el principio básico del derecho: de la presunción de inocencia.