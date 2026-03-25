Habló la defensa del futbolista Nicolás Rodríguez tras denuncia por presunto abuso sexual

Mientras la denuncia por presunto abuso sexual contra Nicolás Rodríguez Calderón, jugador de Atlético Nacional, sigue en investigación, su abogado Luis Felipe Henríquez del Castillo emitió un comunicado en su defensa, a través de las redes sociales del futbolista.
“Rechazamos de manera enfática la denuncia interpuesta contra nuestro representado por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir”, afirmó el defensor, asegurando que tras un análisis preliminar de los hechos y de los elementos de prueba disponibles, las acusaciones no reflejan la realidad de lo sucedido.
Entérese: Investigan denuncia contra jugador vinculado a Atlético Nacional por presunto abuso sexual
Henríquez del Castillo subrayó que Rodríguez ha mantenido “una conducta personal y profesional ejemplar a lo largo de su carrera” y expresó su confianza en que “su buen nombre será restablecido ante los estrados judiciales”. Además, pidió a la opinión pública respetar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, evitando juicios paralelos antes de que la justicia se pronuncie.