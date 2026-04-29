La carta con la que el multimillonario Anant Ambani propone a Colombia llevar 80 hipopótamos a India

El gobierno de Colombia informó al país que 80 de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar serán sometidos a eutanasia en el marco de una serie de decisiones tomadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La noticia cayó como un “balde de agua fría” para los animalistas y algunas comunidades en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Bolívar, donde con frecuencia se cruzan con estos animales en calles, parques y lagunas. En contexto: El multimillonario Anant Ambani, hijo de magnate indio, se ofreció a recibir los hipopótamos de Colombia Otros sostienen que esta es la alternativa “más económica”, teniendo en cuenta las alteraciones que estos ejemplares generan en el ecosistema, la contaminación del agua por sus grandes cantidades de materia fecal y el impacto sobre las especies nativas. Y es que una hembra adulta puede pesar alrededor de 2.500 kg, mientras que un macho adulto puede alcanzar hasta los 3.200 kg (entre 1,5 y 3 toneladas).

Parque Temático Hacienda Nápoles, municipio de Doradal. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ OCAMPO

No obstante, recientemente apareció el multimillonario Anant Ambani, de 31 años, hijo de un magnate de la India que está dispuesto a reubicar a los hipopótamos en su santuario llamado Vantara, situado en el estado noroccidental de Guyarat. Este es “uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo”.

Según la Autoridad Central de Zoológicos de la India, Vantara ya alberga a cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales. Expertos han advertido repetidamente sobre el enorme número de animales acogidos por Vantara, incluida la importación de especies raras y en peligro crítico. EL COLOMBIANO tuvo acceso a la carta enviada desde el santuarioVantara a la ministra Irene Vélez, en la que se le solicita considerar la propuesta de no recurrir a la eutanasia y se extiende una invitación al Gobierno colombiano para que visiten sus instalaciones.

La carta que envió Anant Ambani al Gobierno de Colombia

VANTARA 27 de abril de 2026 S.E. Irene Vélez Torres Ministra Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Gobierno de Colombia Asunto: Petición para la suspensión de la propuesta de eutanasia de 80 hipopótamos y consideración de cuidado humanitario de por vida en Vantara. Estimada S.E. Irene Vélez Torres, Le escribo en representación del Sr. Anant Mukesh Ambani, Director Ejecutivo de Reliance Industries Limited y fundador de Vantara —uno de los centros de rescate, cuidado y conservación de vida silvestre más grandes del mundo—, para solicitar respetuosamente al Gobierno de Colombia que suspenda la decisión propuesta de sacrificar a 80 hipopótamos en la cuenca del río Magdalena y que considere la propuesta de Vantara de brindarles cuidado de por vida en nuestras instalaciones en Jamnagar, Gujarat, India. El núcleo de esta propuesta es la convicción de Vantara de que cada vida importa y que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida dondequiera que sea posible. Guiados por las tradiciones de la India que valoran la compasión y el principio de “मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि”, que significa “no hagas daño a ningún ser vivo”, esta propuesta refleja nuestro esfuerzo por ofrecer una alternativa humanitaria arraigada en la coexistencia, el cuidado y el respeto por todos los seres sintientes. Sujeto a las aprobaciones necesarias, evaluaciones veterinarias y los requisitos regulatorios internacionales aplicables, estamos dispuestos a recibir y cuidar a estos hipopótamos en un entorno especialmente curado y enriquecido, diseñado para favorecer su bienestar mientras refleja las características clave de su hábitat actual. Vantara cuenta con la experiencia institucional pertinente en el cuidado y manejo de grandes mamíferos, respaldada por pericia veterinaria, infraestructura adecuada, sistemas de crianza y protocolos de bienestar. En caso de que el Gobierno de Colombia esté dispuesto a considerar esta propuesta como alternativa a la eutanasia, su implementación se llevaría a cabo de acuerdo con las aprobaciones, permisos, debida diligencia, requisitos de bioseguridad y planeación logística necesarios. Seguimos a disposición para entablar un diálogo con el Gobierno de Colombia y todas las autoridades pertinentes para explorar esta propuesta de manera humanitaria, científicamente sólida, consciente del bienestar animal y conforme a la normativa internacional. Estaríamos muy agradecidos por la oportunidad de reunirnos con usted y las autoridades competentes para presentar esta propuesta con mayor detalle. Asimismo, sería un honor para nosotros recibirla a usted o a una delegación designada por el Gobierno de Colombia, en Vantara, para que visiten nuestras instalaciones, incluidas las destinadas a los hipopótamos y revisen los arreglos propuestos para su bienestar a largo plazo. Cordial saludo, Sr. Vivaan Karani CEO, Vantara Jamnagar, Gujarat, India

Con información de AFP* Siga leyendo: Trasladar a los hipopótamos, como quiere el millonario Anant Ambani, es lo de menos, el problema es otro

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