La carta con la que el multimillonario Anant Ambani propone a Colombia llevar 80 hipopótamos a India

El gobierno de Colombia informó al país que 80 de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar serán sometidos a eutanasia en el marco de una serie de decisiones tomadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La noticia cayó como un “balde de agua fría” para los animalistas y algunas comunidades en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Bolívar, donde con frecuencia se cruzan con estos animales en calles, parques y lagunas.
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Otros sostienen que esta es la alternativa “más económica”, teniendo en cuenta las alteraciones que estos ejemplares generan en el ecosistema, la contaminación del agua por sus grandes cantidades de materia fecal y el impacto sobre las especies nativas. Y es que una hembra adulta puede pesar alrededor de 2.500 kg, mientras que un macho adulto puede alcanzar hasta los 3.200 kg (entre 1,5 y 3 toneladas).