Primero narró lo que había pasado: Hermoso recibió la medalla, el directivo la abrazó, después le cogió la cara y le dio un beso. Luego lanzó su crítica.

“Venga, señor, ¿Usted está bien? ¿Tiene problemas? Hágase revisar. Yo no veo que una señora, en plena celebración antes de premiar en Qatar, agarre a Messi y casi que lo obligue a darle un beso. Qué nos está pasando como sociedad para normalizar algo tan grave. Después en el vestuario ella dice ‘No me ha gustado’. Si tuviéramos un poquito de cordura a este señor lo tendrían que echar porque hay que pensar y no te puedes dejar llevar por la euforia”, aseguró Regnier.