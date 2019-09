No alcanzó el ímpetu colombiano para ganar

El conjunto cafetero, entrenado por el portugués C arlos Queiroz , venía de tener una destacada actuación ante Brasil, con jugadores sobresalientes como el delantero Luis Fernando Muriel , así como el centrocampista Matheus Uribe , el extremo Róger Martínez y el lateral Stefan Medina , quienes anoche no fueron inicialistas.

SÍNTESIS DEL PARTIDO



COLOMBIA 0



Técnico: Carlos Queiroz.

Jugadores: Álvaro Montero; Luis Orejuela, Dávinson Sánchez (John Lucumí, 54’), Óscar Murillo, Cristian Borja; Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado (Jorman Campuzano, 54’), Yairo Moreno (Matheus Uribe, 74’); Luis Díaz, (Róger Martínez, 72’), Orlando Berrío (Duván Zapata, 72’) y Rafael Santos Borré (Luis Fernando Muriel, 72’).

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: Yairo Moreno.



VENEZUELA 0



Técnico: Rafael Dudamel.

Jugadores: Wuilker Faríñez; Wilker Ángel, Mikel Villanueva, Junior Moreno (Bernaldo Manzano, 85’), Yangel Herrera; Juan Pablo Añor (Darwin Machis, 46’), Luis Mago (Juanpi Añlor 57’), Jhon Murillo (Jefferson Savarino, 73’), Yeferson Sotelo (Rómulo Otero, 77’), Jan Hurtado y Rolf Feltscher (Ronald Hernández, 46’).

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: Wuilker Fariñez.



Estadio: Raymond James Stadium.

Árbitro: Ted Unkel (Estados Unidos.

Asistencia: unas 20 mil personas.