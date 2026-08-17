Cúcuta Deportivo presentó a su nuevo entrenador con experiencia mundialista; ¿de quién se trata?

Después de la destitución de Richard Páez como entrenador del Cúcuta Deportivo, el conjunto “Motilón”, oficializó la llegada del estratega argentino con raíces italianas, Nicolás Chiesa. El nuevo timonel de Norte de Santander estuvo en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 como asistente técnico de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador.

A sus 46 años, el italo-argentino tiene uno de los retos más grandes de su carrera hasta el momento, pues agarra “una papa caliente”, con este Cúcuta que coquetea con el descenso; sin embargo, tanto al club rojinegro como a Chiesa, se les ve contentos y con esperanza de salir de la situación que hoy los acompaña como institución.

“Desde el mundial al Rojinegro. Bienvenido al equipo de la perla del Norte, Profe”, publicó el equipo campeón de Colombia en 2006 en sus redes sociales.

Cabe destacar que el Cúcuta tiene cierto respeto internacional por lo hecho en la Copa Libertadores del 2007 cuando llegó hasta semifinales. Es de esos clubes de menor relevancia pero de gran recordación en la memoria colectiva del aficionado al fútbol en Sudamérica.