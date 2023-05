Once Caldas es uno de los equipos históricos del fútbol colombiano, de esos que siempre están llamados a ser protagonistas del torneo local semestre tras semestre. Sin embargo, el cuadro caldense no ha podido mostrar buenos resultados en los últimos cinco años.

Sin embargo, en la fase final del torneo se desinflaron. En esa edición, la Dimayor decidió que, en lugar de cuadrangulares, se jugaran partidos de eliminación directa entre los ocho clasificados. Al Once Caldas le tocó enfrentar en los cuartos de final a Águilas Doradas. El conjunto antioqueño lo venció 2-1 en el marcador global y lo eliminó. El campeón de esa edición terminó siendo Junior de Barranquilla, que venció 5-4 al DIM en la final.

Aunque el Once Caldas no se metió en el grupo de los ocho en el Torneo Apertura de 2023, sí mostró una línea ascendente en su rendimiento en las últimas jornadas, mostrando un buen fútbol, que le permitieron salir del último puesto de la tabla de posiciones y sumar puntos importantes para no comprometerse en el descenso.