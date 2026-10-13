Así será el operativo de seguridad para el clásico de Copa BetPlay entre Nacional y Medellín

Medellín vivirá este miércoles una nueva edición del clásico antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, un duelo que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa BetPlay y que, más allá de la disputa deportiva, pondrá a prueba la capacidad de la ciudad para garantizar la seguridad de miles de aficionados.
El encuentro, programado para las 8:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, contará con la presencia de ambas hinchadas, una condición que obliga a reforzar las medidas de prevención y a extremar los controles dentro y fuera del escenario deportivo.
La responsabilidad no recaerá únicamente en los aficionados, llamados a vivir el fútbol con respeto y tolerancia. La coordinación entre las autoridades, los clubes y el personal encargado de la logística será determinante para que la jornada transcurra sin incidentes.
Uno de los antecedentes que genera mayor preocupación es lo ocurrido durante la final de la Copa BetPlay de 2025. Después de aquel compromiso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, denunció graves irregularidades en el operativo, relacionadas con el ingreso masivo y clandestino de pólvora al estadio.