Reconocido médico británico murió por aparente sobredosis durante el festival EDC, en Medellín

Una segunda víctima por aparente sobredosis de drogas dejó el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), que se realizó entre sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. En este caso fue el británico, de ascendencia india, Ajay Bhatnagar, de 51 años.
De acuerdo con el reporte del caso, Bhatnagar estaba dentro de este evento internacional el pasado domingo cuando comenzó a tener complicaciones médicas por causas relacionadas con el consumo de drogas. Allegados lo trasladaron a la Clínica El Rosario, sede El Tesoro, en el cual lo lograron estabilizar.