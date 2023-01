Después del encuentro, el periodista argentino Pablo Carrozza lanzó unas palabras en un video publicado en su canal de YouTube que causaron indignación en Colombia.

“Perdimos con Paraguay, no caímos contra Francia, Alemania y Bélgica. No, con Paraguay y Colombia, el equipo que hoy nos gana es uno de cuarta división, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, o de Barranquilla o de Medellín, pero es un equipito. No es que estén en la Juventus, Milan, Ajax o Real Madrid. No, es un equipo de medio pelo, gana con la camiseta. Es la primera Selección Colombia de la historia que gana metiendo, porque los colombianos meten y arrugan”, señaló el comunicador.