-¿Do you speak spanish?

-No, only english, but my friend sí, respondió, haciendo un gran esfuerzo para decir la última palabra en español, Karl, un joven británico de unos 25 años que vino a pasar una parte de sus vacaciones de verano en Medellín, mientras señalaba a un muchacho de 1,75 metros de estatura, de tez morena y con rasgos asiáticos en su rostro.