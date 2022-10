Este jueves, cuando Pedro Sarmiento termine su interinato al frente de Atlético Nacional ante el Once Caldas, desde las 8:05 p.m. en Palogrande, ya se habrá presentado en horas de la mañana al técnico en propiedad, el brasileño Paulo Autuori .

En aquel momento, noviembre de 2018, Autuori manifestó que nunca le ha gustado cambiar las cosas de manera drástica en un equipo, sino que va insertando conceptos de a poco sin desvirtuar lo que funciona.

Los números respaldan a Sarmiento, pues antes de su último partido al frente del equipo suma cuatro victorias y tres empates. “He disfrutado, he tratado de ser responsable, cuando termine este paso estaré tranquilo y agradecido con la gente que me prestó atención y me hizo sentir importante”, aseguró Sarmiento.

Otros exreferentes de Nacional y del fútbol colombiano creen que el nuevo entrenador tomará lo bueno de este interinato y lo potenciará.