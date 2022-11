Tras disputar los siguientes ocho partidos con Brasil y ganarlos todos, se ausentó en un amistoso contra México, pero la Canarinha no falló. Sí lo hizo en los cuartos de final de la Copa América 2015, contra Paraguay. No pudo estar en ese encuentro por sanción y su equipo perdió por penaltis.

La pesadilla de ‘Ney’ con las lesiones se traslada hasta 2014, en el Mundial de Brasil, cuando una entrada de Camilo Zúñiga le dañó una vértebra y le dejó fuera de combate en cuartos de final. Neymar no estuvo ni en las semifinales (1-7) contra Alemania, ni contra los Países Bajos en la pelea por el tercer y cuarto puesto (0-3).

El otro plato fuerte

Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Portugal y una clasificación en vilo comprometen en la segunda jornada del Mundial a la selección uruguaya, este lunes frente a la prueba de fuego en Qatar, desde las 2:00 p.m., pendiente de reconocerse a sí misma, expresarse con más ambición y proponerse de verdad, con hechos, a la altura de las expectativas, en el filo que se mueve entre el pase a octavos o el fiasco.

No hay futuro para Uruguay en el Mundial si antes no hay presente. Lo advirtió en la víspera del debut Diego Alonso, su seleccionador. El objetivo está fijado. Es lo máximo. El camino no está trazado. Ni mucho menos recorrido. El equipo celeste sólo puede permitirse mirar, hoy por hoy, a lo más inmediato, a su duelo contra Portugal, que tiene mucha menos presión, porque que se ha ganado el derecho al error al vencer en el estreno del jueves 3-2 a Ghana.

No lo hizo la selección uruguaya, que navegó en la nada durante más de 70 minutos ante Corea del Sur (0-0), rebajado a muy poco en el comienzo de su aventura en el torneo, porque el primer tiempo jamás descifró cómo y dónde presionar, tan esencial para el equipo, con la consecuencia que tiene en la clasificación actual de su grupo, el H.

Compartido el segundo puesto con el bloque asiático, tal panorama exige un triunfo este lunes imprescindible para discutir el liderato a Cristiano Ronaldo y compañía, entre la alerta del efecto de la derrota. No lo eliminaría ya, pero la pondría al límite, hasta el punto de que ni siquiera la igualada le bastaría en la última cita ante Ghana. Enfrente, el conjunto luso avanzará de forma matemática a octavos de final con una simple victoria en Lusail.

La jornada la complementan Camerún-Serbia, que jugaban en la madrugada (5:00 a.m.) y Corea del Sur-Ghana (8:00 a.m.).

Así se disputará la fecha de este lunes:

Grupo G

Camerún vs. Serbia

Hora: 5:00 a.m.

Televisión: DirecTV

Grupo H

Corea del Sur vs. Ghana

Hora: 8:00 a.m.

Televisión: DirecTV, Caracol y RCN

Grupo G

Brasil vs. Suiza

Hora: 11:00 a.m.

Televisión: DirecTV, Caracol y RCN

Grupo H

Portugal vs. Uruguay

Hora: 2:00 p.m.

Televisión: DirecTV