El más valioso es el lateral derecho Andrés Felipe Román, quien tiene un valor de 1.5 millones en el mercado. Sin embargo, el futbolista bogotano está lesionado desde el pasado mes de septiembre, cuando sufrió una ruptura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un duelo contra el América de Cali.

Aún no hay fecha para el regreso del futbolista, pero se estima que la recuperación puede demorarse entre siete y once meses. Lo que sí está claro es que la posición de lateral derecho la ocuparán entre Édier Ocampo y Joan Castro, que es uno de los refuerzos del equipo para afrontar no solo la Liga Betplay-1, sino la ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde febrero.