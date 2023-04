En las 12 fechas que van de la Liga Betplay-1 , el Independiente Medellín ha tenido dos grandes problemas: ha dejado escapar puntos valiosos en los últimos minutos de los partidos y no le ha ido bien como visitante.

“ Creo que ya cuando son varios partidos en los que pasa lo mismo, el tema mental comienza a ser importante. Porque es posible que cuando vamos ganando 1-0 y empieza el segundo tiempo, alguno de los muchachos piense que no le puede pasar lo mismo, pero esa presión lleva a que suceda todo lo contrario. Eso es algo que debemos erradicar. Sé que es fácil decirlo, pero no es sencillo hacerlo; sin embargo, es un componente mental que tenemos que eliminar”, aseguró el entrenador David González.

“Creo que al DIM no le ha ido bien de visitante porque han hecho demasiados cambios a la hora de jugar fuera de la ciudad. No han consolidado una nómina para esos momentos. Por ejemplo, Marulanda no jugaba hace rato, pero contra Millonarios lo pusieron de lateral, cambiaron en esa posición”, dijo el entrenador antioqueño Óscar Pérez.

Agregó que si el cuadro rojo encuentra una base para los partidos de visita podría obtener mejores resultados, pues considera que tiene una buena nómina para hacerlo.