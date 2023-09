Aunque no anotó, pintó la cara de sus rivales con una que otra magia.

Frente a Venezuela, Lorenzo vio a un equipo en crecimiento. “Uno crece cuando gana, no cuando pierde porque aprende qué hacer para no perder, pero no crece”, analizó.

Pero tenemos “mucho que mejorar ante Chile, sobre todo la salida y las triangulaciones, que tienen que ser más precisas”, agregó el estratega.

Sin Alexis Sánchez

Alexis Sánchez (34 años) es el máximo goleador de la Roja con 51 tantos, pero el atacante del Inter de Milán llegó a estas eliminatorias con casi tres meses de inactividad. No juega desde el 20 de junio.

Su estado físico es incógnita, porque ni siquiera fue suplente frente a Uruguay. Se quedó en Chile para sumar minutos contra Colombia.

En Uruguay nadie tomó su testigo y el peso ofensivo de Chile fue casi nulo. El chileno-inglés Ben Brereton lo intentó, pero no tiene la influencia del máximo goleador.

Sánchez “es opción, es un futbolista importante que abre el ataque con calidad, es un jugador top, importante para nosotros y seguramente lo incluiremos en el equipo titular”, señaló el técnico Eduardo Berizzo.