Quintero compite con Messi y Zsori

El gol de Juan Fernando Quintero, a 25 metros de la portería rival y junto a la línea de banda que le marcó a Racing el pasado 10 de febrero, se mantiene en la pelea por ser la anotación del año y recibir el Premio Puskás de la Fifa.

Así se dio a conocer este lunes, y Juanfer no la tendrá nada fácil puesto que los otros dos finalistas son el argentino Lionel Messi y el húngaro Daniel Zsori. El galardón se entregará el 23 de septiembre en Milán, en la gala The Best, donde también se elige al mejor futbolista de la temporada (ver protagonistas).

La elección se mantiene mediante votación, la cual podrán realizar los aficionados en el siguiente enlace: https://es.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award/#.

El Premio Puskás se entrega desde el 2008 y se concede al autor del mejor gol del fútbol mundial. Fue creado en honor y en memoria de Ferenc Puskás, capitán y estrella de la Selección de Hungría.

Ya James Rodríguez lo ganó en la temporada 2013-14, con la anotación que consiguió ante Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil-2014. Antes, también estuvo nominado Radamel Falcao García (2011-12) cuando le anotó de chilena al América de Cali vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, en un juego amistoso.

Ahora el turno es para Juanfer, del River Plate argentino, quien regresaría a las canchas el 21 de septiembre después de la lesión que sufrió el pasado 7 de marzo y qué mejor incentivo que hacerlo como el jugador que marcó el mejor gol del año.