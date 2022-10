Ya antes de viajar el máximo dirigente del fútbol colombiano explicó que lo habían malinterpretado. “Yo me refería a que los torneos Fifa y los torneos Conmebol solo entregan premios en categoría mayores. Este torneo efectivamente no es de mayores y no porque sea femenino; los masculinos tampoco reciben premios en categorías sub-20, sub-17 y sub-15. Obviamente, me faltó ser un poco más explícito; las críticas fueron por la falta de claridad de mi parte” indicó.