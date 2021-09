Antes de este partido, Colombia igualó 1-1 con Bolivia en La Paz y 1-1 con Paraguay en Asunción, dos partidos en los que su equipo fue superior pero no logró demostrar eso en el marcador.

“Creo que no podemos lanzar campanas al vuelo, queda un camino muy largo. Un lindo juego hoy y un gran resultado ante un gran rival. Debemos seguir exigiéndonos, mejorando, considero que se va encontrando el equipo, se va compenetrando y se logró la armonía en este tercer juego”, dijo Rueda en la conferencia de prensa tras el juego.

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, destacó este jueves que en el partido ante Chile, que su equipo ganó 3-1 y es el último de la triple jornada de septiembre de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, “se logró la armonía” que sus dirigidos aún no habían logrado mostrar.

“De Óscar solo puedo decir cosas buenas porque todo el tiempo me habla, me indica, es alguien que ya tiene muchos partidos en la selección y hoy asumió ese papel de líder en la defensa y me permitió hablarle”, dijo el exfutbolista del Atlético Nacional

Igualmente se refirió a las condiciones de Barranquilla, marcadas por el calor y por la humedad, lo que hace que sea difícil “estar corriendo detrás de los delanteros pero los pudimos contrarrestar”.

“En cuanto a la indicación del profe (Reinaldo Rueda) era muy clara: tener el balón, hacer que ellos corrieran para que se desgastaran y en momentos precisos atacar, no quedarnos en la posición de la parte de atrás sino ir adelante y buscar el arco contrario”, añadió

Colombia, quinta con 13 puntos en nueve juegos disputados, visitará el 7 de octubre a Uruguay en Montevideo.