Reinaldo Rueda, ¿de Chile a Boca Juniors?

Las elecciones para dirigir a Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del continente, serán en doce días y según la prensa chilena y argentina, el nombre de Reinaldo Rueda hace parte del proyecto de uno de los candidatos que aspira a quedarse con el cargo.

El diario La Cuarta, de Chile, asegura que si Jorge Ameal asume la presidencia, el actual técnico de la Selección chilena, Reinaldo Rueda, tiene grandes posibilidades de llegar al banquillo del cuadro xeneixe.

Resulta que Ameal está haciendo equipo junto a Román Riquelme y Jorge Bermúdez, ídolo de Boca como jugador y quien sería manager del club si ganan los comicios. Pues bien, Bermúdez, según La Cuarta, tendría lista la postulación del extécnico verdolaga para que oriente a Boca y lo lleve nuevamente al dominio del fútbol suramericano.

“Nosotros estamos tranquilos frente al próximo escenario. Como oficialismo estamos pensando en la continuidad de Alfaro, tiene grandes números como técnico del primer equipo. Según sabemos, Rueda es el candidato de Bermúdez en caso de que logren la victoria”, fueron las palabras que le entregó un directivo del club al medio chileno.

Podría leer: Rueda deja entrever posible salida como técnico de Chile

El “Frente para recuperar la Identidad Xeneize”, es el nombre de la campaña con la que aspiran a llegar a la presidencia de Boca, que atraviesa un complejo periodo pues en los últimos años se ha visto ampliamente superado por su tradicional rival, River Plate, que le ha ganado reiteradamente el pulso por la conquista de los certámenes internacionales, lo cual ha agravado la sequía de 12 años sin títulos continentales para Boca.

Los avales de Rueda para ser considerado al cargo son el título de Libertadores logrado con Nacional en 2016, marcando una campaña con récord de rendimiento en el torneo. También fue finalista de la Copa Sudamericana ese mismo año. Instancia que no logró disputar por la tragedia aérea del rival, el club Chapecoense, hecho que, a propósito, cumple este jueves tres años.

El estratega colombiano también fue campeón de la Recopa Sudamericana en 2017, con el cuadro verde. También clasificó al Mundial con Honduras (2010) y Ecuador (2014).

Rueda dirige actualmente al combinado chileno con un proceso que ha tenido muchos tropiezos. Incluso en días recientes el vallecaucano dejó entrever que la crisis social que vive el país y que ha afectado los planes que él adelanta tanto en la Selección mayor como en las categorías menores, podría desencadenar su salida.

“Si yo llego y sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que la competencia se ponga al día, adelante una fecha. Y la liga no juega. Entonces no están para la Selección ni para sus clubes. Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Esta es una situación atípica. La gran pregunta es cuándo se va a normalizar”, manifestó el entrenador.