Rueda deja entrever posible salida como técnico de Chile

Luego de los jugadores de la Selección chilena decidieran no disputar el amistoso ante Perú por la crisis social que atraviesa el país actualmente, el técnico colombiano Reinaldo Rueda dejó entrever la posibilidad de que su proceso llegue a su fin con el combinado austral.

“Si yo llego y sacrifico, no convoco a los jugadores de la liga nacional para que la competencia se ponga al día, adelante una fecha. Y la liga no juega. Entonces no están para la Selección ni para sus clubes. Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Esta es una situación atípica. La gran pregunta es cuándo se va a normalizar”, manifestó el entrenador.

Sin embargo, Rueda se mostró respetuoso con la decisión de sus jugadores. “ Los jugadores llegaron con una gran disposición. Se reunieron y se tomó esta decisión de unirse a la causa social y no viajar a Perú. Consideraron ellos que es la mejor forma de mostrar solidaridad. Es algo muy respetable”.

Rueda lamentó que la Federación chilena decidiera recientemente no enviar a un combinado sub-23 a foguearse con el representativo español, lo cual, sumado a la cancelación del amistoso, pone a Reinaldo en una situación compleja para desarrollar su proyecto. “Da tristeza y uno se calienta, porque si algo lo motivó a uno a venir fue todo el desarrollo que mostró Chile, el país y su sociedad futbolística. Tenemos que vivir y afrontar este momento, pero no se sabe qué puede pasar de acá a marzo“.

El técnico vallecaucano ya había pasado por una difícil situación en un país ajeno, cuando en 2009 le tocó vivir el golpe de estado en Honduras. Situación que, según recordó, fraccionó profundamente la Selección que dirigía en ese momento.