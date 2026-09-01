Richard Ríos tiene dos destinos: ¿Beşiktaş o Al Ittihad? Esto se sabe sobre su futuro

Richard Ríos tendría las horas contadas en el Benfica. El centrocampista colombiano estaría cerca de abandonar el conjunto portugués, pero su próximo destino todavía genera incertidumbre por las versiones encontradas que surgieron este martes. El antioqueño, de 26 años, tuvo una temporada aceptable con el elenco luso, aunque su continuidad se habría complicado ante la llegada del técnico Marco Silva, quien tendría entre sus principales apuestas al experimentado Joao Palhinha. Ante este panorama, Benfica habría comenzado a buscar alternativas para el futuro del volante colombiano. En las últimas semanas aparecieron diferentes clubes interesados, entre ellos Bournemouth, Hull City, Roma, Beşiktaş y Al Ittihad. Lea: ¿Lista la salida de Richard Ríos del Benfica? El club portugués fichó un nuevo volante Sin embargo, la situación tomó fuerza este martes luego de que el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano asegurara que Ríos estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Beşiktaş de Turquía.

“Richard Ríos ya casi llega al Beşiktaş”, informó Romano, quien posteriormente aseguró que el club turco alcanzó un acuerdo con Benfica para adquirir definitivamente los derechos del colombiano. Según el periodista, la operación se cerraría en 26 millones de euros, por lo que Ríos dejaría definitivamente al conjunto portugués para continuar su carrera en el fútbol turco.

Al Ittihad aparece en escena

La versión de Romano, sin embargo, contrasta con la información publicada por SIC Noticias, de Portugal, y ESPN Brasil, medios que ubicaron al colombiano en otro destino: el Al Ittihad de Arabia Saudita. De acuerdo con ESPN Brasil, Benfica habría formalizado este martes la cesión de Ríos al conjunto saudí mediante un préstamo con opción de compra. “La negociación” contemplaría para Benfica una cantidad de entre 3 y 4 millones de euros por el préstamo, según la información divulgada por el medio brasileño.

Por ahora, el destino definitivo de Ríos está a la espera de confirmación oficial. La diferencia entre las versiones mantiene abierta la incógnita sobre dónde continuará su carrera el mediocampista de la Selección Colombia.

Sus números en Benfica

Ríos llegó al Benfica el 22 de julio de 2025, procedente del Palmeiras, en una transferencia que alcanzó los 27 millones de euros. Durante su primera temporada con el conjunto portugués, el colombiano disputó 51 partidos, marcó ocho goles y registró seis asistencias, cifras que le permitieron mantener protagonismo pese a las dudas sobre su continuidad. Ahora, después de apenas un año en Lisboa, el internacional colombiano estaría nuevamente ante un cambio de equipo, con Turquía y Arabia Saudita como los dos posibles destinos que concentran la atención. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas