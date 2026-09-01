¡Ojo! Savia Salud cambió los puntos para reclamar medicamentos en Medellín y el Valle de Aburrá

Los usuarios de Savia Salud EPS que tengan medicamentos pendientes por reclamar deberán revisar la nueva red de atención antes de desplazarse al punto que utilizaban habitualmente. La entidad puso en funcionamiento, a partir de este martes 1 de septiembre, una nueva distribución de sus servicios farmacéuticos en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. Lea más: Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio La modificación hace parte de un proceso de transformación de la red de dispensación con el que la EPS busca mejorar aspectos como la oportunidad, accesibilidad y entrega completa de los medicamentos, especialmente para los pacientes que necesitan continuidad en sus tratamientos. La medida alcanza a más de 718.000 afiliados de la entidad.

Estos son los nuevos puntos en Medellín

En la capital antioqueña quedaron habilitados cuatro lugares para la entrega de medicamentos. Uno estará en La Calle 30, en la calle 29 # 44-174, en el sector de La Candelaria. Funciona de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y los sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Otro funcionará en el Edificio BIC, ubicado en la calle 50 # 48-03, piso 5, también en La Candelaria. Este presta su servicio de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

A su vez, los afiliados podrán acudir al Centro Comercial Premium Plaza, local 1135, y al Centro Comercial Mall Aventura, local 384. En ambos, el servicio será entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. La EPS recomendó a los usuarios verificar la información antes de acudir y presentarse con la documentación necesaria para facilitar el proceso de dispensación.

También cambiaron los puntos en municipios del Valle de Aburrá

En Bello, el punto estará en el Edificio More, carrera 5A # 54A-25. En Envigado, funcionará en la carrera 42 # 35 Sur-62, interior 102. Para los usuarios de Itagüí, el nuevo lugar será el Centro Comercial Itagüí Plaza, carrera 52 # 53-63, local 304. En Sabaneta, la atención se prestará en el Centro Comercial Aves María, locales 105 y 106.

Los afiliados de Caldas deberán dirigirse a la carrera 48 # 136 Sur-31, local 1, primer piso. También fueron establecidos puntos en Girardota, en la calle 7 # 16-68, local 104, y en Barbosa, en la calle 16 # 13-13. En estos nuevos puntos se atenderá de lunes a viernes, entre 7:00 a.m. y 3:30 p.m., y los sábados entre las 8:00 a.m. y las 11:30 a.m.

¿Qué deben llevar los afiliados?

Para reclamar los medicamentos, Savia Salud recordó que es necesario acudir con el documento de identidad original del usuario, la fórmula médica vigente y la información o los soportes adicionales que puedan ser requeridos para realizar la dispensación. La recomendación cobra importancia para quienes tienen tratamientos permanentes, pues el cambio de sede no debería convertirse en una interrupción de la atención. La EPS señaló que viene trabajando con sus proveedores para procurar que la transición hacia la nueva red no afecte la continuidad de las terapias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: