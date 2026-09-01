¡Ojo! Savia Salud cambió los puntos para reclamar medicamentos en Medellín y el Valle de Aburrá

Los usuarios de Savia Salud EPS que tengan medicamentos pendientes por reclamar deberán revisar la nueva red de atención antes de desplazarse al punto que utilizaban habitualmente.
La entidad puso en funcionamiento, a partir de este martes 1 de septiembre, una nueva distribución de sus servicios farmacéuticos en Medellín y municipios del Valle de Aburrá.
Lea más: Un millón de personas sin cobertura y más tutelas: así deja Petro la salud, según observatorio
La modificación hace parte de un proceso de transformación de la red de dispensación con el que la EPS busca mejorar aspectos como la oportunidad, accesibilidad y entrega completa de los medicamentos, especialmente para los pacientes que necesitan continuidad en sus tratamientos. La medida alcanza a más de 718.000 afiliados de la entidad.