Hasta tres ruedas de prensa al día y sin preguntas: así funcionaría el nuevo esquema de comunicación del Gobierno

La estrategia de comunicaciones del gobierno de Abelardo de la Espriella comienza a redefinirse desde la Casa de Nariño. Mientras fuentes enteradas señalaron a este medio que lo ideal sería que el vocero oficial designado, Miller Soto, hable ante los medios de comunicación entre dos y tres veces al día, la instrucción que ha empezado a transmitirse a las diferentes entidades sería la de reducir al máximo el contacto directo entre ministros y la prensa.
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Las comunicaciones de Presidencia, según la hoja de ruta que se ha venido definiendo, serán coordinadas por la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y la Oficina de Prensa. Esto, al estilo del presidente Donald Trump en Estados Unidos.
Desde el equipo de comunicaciones han explicado que el propósito es “garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, según compartió el nuevo Gobierno en un comunicado incluso antes de que se posesionara De la Espriella.
Y parece que durante estos 20 días algunos anuncios no han salido como el Gobierno esperaba, por lo que la Casa de Nariño está buscando profundizar en esa estrategia de centralizar todas sus comunicaciones en el vocero (cargo que aún no existe en Colombia) y en el Presidente.
Sin embargo, versiones hablan incluso de priorizar entrevistas a “medios amigos”. Este medio consultó a la Presidencia sobre el tema, pero no obtuvo respuesta al respecto.