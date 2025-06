No solo fueron las declaraciones al VAR: también hubo sanción por altercado de escoltas de Falcao y directivos de Santa fe

La rivalidad entre Independiente Santa Fe y Millonarios se acrecentó con lo sucedido en los cuadrangulares, cuando el equipo cardenal dejó fuera a los embajadores de la final del fútbol colombiano.

Esto fue en el último clásico en el que los rojos ganaron 2-0 y dejaron a los dirigidos por David González a puertas de disputar una nueva final en la Liga BetPlay.

Ese partido dejó polémicas como las acciones de gol de Santa Fe, en las que tuvo que intervenir el VAR por un supuesto fuera de lugar en la primera anotación y en la segunda los jugadores embajadores acusaron una falta cerca a la mitad de la cancha.

Dichas acciones provocaron que el delantero y capitán de Millonarios, Radamel Falcao García, se despachara en contra del VAR en la rueda de prensa. “Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, fue lo que declaró en aquel entonces.

Sin embargo, el primer clásico de los cuadrangulares también estuvo marcado por polémicas, pues en ese entonces Millonarios empezaba bien la fase final imponiéndose ante los cardenales.